Путин назвал Якубовича увлеченным и позитивным человеком

Президент отметил заслуги артиста в день его 80-летия

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил телеведущего, народного артиста России Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем, отметив его продолжительную работу в роли ведущего телепрограммы "Поле чудес". Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Талантливый, увлеченный и очень позитивный человек, вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях. Но поистине всенародную любовь заслужили как бессменный ведущий легендарной программы "Поле чудес" - настоящего долгожителя на телевидении", - говорится в сообщении.

Президент пожелал ведущему здоровья, благополучия и вдохновения.

Леонид Аркадьевич Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. В 1991 г. был приглашен на роль нового ведущего телепередачи "Поле чудес", заменив Владислава Листьева. Является бессменным ведущим игры на протяжении 34 лет. Леонид Якубович входит в число наиболее известных и популярных деятелей российского телевидения, его имя и образ ассоциируются с зарождением и утверждением жанра развлекательно-игровых программ.