Депутат Водолацкий: ВС РФ оказывают медпомощь жителям Часов Яра

Виктор Водолацкий также заявил, что жители сидели в подвалах и ждали российских военных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Российская сторона в настоящее время оказывает медицинскую и гуманитарную помощь жителям Часова Яра в ДНР, которые сидели в подвалах, ожидая освобождение города. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Наши войска полностью освободили от террористов и националистов Часов Яр. Мы сейчас оказываем медицинскую, гуманитарную помощь жителям, которые там сидели в подвалах, прятались в помещениях и которые ждали, когда придет Россия", - сказал собеседник агентства.

В российских силовых структура ТАСС ранее сообщили, что уже эвакуирована большая часть жителей города, военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где еще есть люди.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.