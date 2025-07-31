В "Артеке" дети из 66 стран передали книги в библиотеки Донбасса и Новороссии

Среди произведений, в частности, сказки Александра Пушкина и "Белый клык" Джека Лондона, сообщили в пресс-службе центра

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 31 июля. /ТАСС/. Участниками акции "Книга другу" стали воспитанники международного детского центра "Артек" из 66 стран мира и всех субъектов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе центра. Собранные артековцами книги передадут в библиотеки Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

"Всероссийская акция "Книга другу" в "Артеке" превратилась в международную. Ее участниками стали артековцы из 66 стран, в числе которых Марокко, Мальта, Ливан, Кот-д'Ивуар, Кипр, Казахстан, Испания, Египет, Гвинея-Бисау, Бельгия, Беларусь, Армения. <...> Собранные книги будут переданы детям Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что юные воспитанники центра привезли с собой из дома любимые книги, которые их когда-то подбодрили и научили чему-то важному. Среди них сказки Александра Пушкина, "Пятнадцатилетний капитан" Жюля Верна, "Вечера на хуторе близь Диканьки" Николая Гоголя, "Белый клык" Джека Лондона, избранное Агаты Кристи и другие произведения.

Как рассказал журналистам первый замминистра просвещения Александр Бугаев на финале всероссийского конкурса "Большая перемена" в "Артеке", дети из разных стран мира подарили центру "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Артека", книгу центру подарили на 19 разных языках.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отмечает столетие, праздничные мероприятия пройдут в России и за рубежом.