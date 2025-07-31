В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому

Армянская общественная организация "Агентство по развитию туризма и культуры Карабаха" продолжает документировать, фиксировать и предавать гласности факты уничтожение культурных ценностей

ЕРЕВАН, 31 июля. /ТАСС/. Армянская общественная организация "Агентство по развитию туризма и культуры Карабаха" сообщила о сносе новыми властями региона памятника Ивану Айвазовскому, установленного в Степанакерте в 2021 году. Он был посвящен не только всемирно известному художнику, но и связям Арцаха с армянским и общенациональным культурным наследием, говорится в сообщении агентства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Мы продолжаем документировать, фиксировать и предавать гласности факты уничтожение культурных ценностей, будучи уверенными, что они не будут забыты и международное сообщество сформулирует достойную оценку", - заявили в агентстве.

После заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2022 году на саммите в Праге о признании Карабаха частью Азербайджана и предписания в 2023 году властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики населению рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции, более 100 тыс. армян, то есть практически все армянское население НКР, выехали в Армению.