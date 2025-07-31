Посетители могут увидеть его на экспозиции утром или в вечернее время

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Детеныш голубого барана появился на свет в Московском зоопарке. Его можно увидеть в экспозиции "Турья горка", сообщили в Telegram-канале учреждения.

"Малыш весил 3,2 килограмма, это самец. Во время родов помощь зоологов не потребовалась. Мать сразу же вылизала ягненка и покормила его молоком. В первые часы жизни детеныша специалисты осмотрели его, сделали укол витаминов и отпустили к маме", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что примерно до шести месяцев детеныш будет питаться материнским молоком, но параллельно с ним через какое-то время начнет пробовать взрослый корм.

В зоопарке добавили, что барашек уже ловко скачет по множеству искусственных выступов, имитирующих горную местность. Посетители могут увидеть его на экспозиции утром или в вечернее время.

На городской территории Московского зоопарка голубые бараны появились на экспозиции в 2018 году. С тех пор эти животные регулярно приносят потомство.