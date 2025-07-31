В Минпросвещения назвали ценности, объединяющие детей всего мира в "Артеке"

Это семья, дружба и любовь, заявил первый замглавы ведомства Александр Бугаев

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 31 июля. /ТАСС/. Семья, дружба и любовь - это те ценности, которые объединяют детей со всего мира в "Артеке". Такое мнение выразил журналистам первый замминистра просвещения Александр Бугаев на финалах всероссийского конкурса "Большая перемена", которые проходят 31 июля в международном детском центре.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения первых". С 2020 года он помогает школьникам и учащимся российских и зарубежных колледжей раскрывать свои таланты, получать поддержку наставников, находить друзей и единомышленников. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети".

"Как бы ни старались взрослые в разных странах друг с другом поругаться, дети всегда друг с другом дружат. И "Артек" - самый яркий, главный пример тому. Дети находят общий язык и договариваются, - сказал Бугаев. - И эти единые ценности, которые на самом деле у всех у нас одинаковые, - это и семья, и любовь, и дружба, - они объединяют артековцев из более чем 60 стран".

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие, праздничные мероприятия прошли в России и за рубежом.