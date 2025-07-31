По данным исследования, люди чаще всего добавляют друг друга в друзья в конце июля, августа и в начале декабря

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вологодская, Архангельская и Нижегородская области лидируют среди российских регионов по числу друзей у пользователей "ВКонтакте", следует из данных исследования, проведенного этой социальной сетью.

"ВКонтакте" проанализировала, где в России активнее всего взаимно добавляются в друзья. Лидером стала Вологодская область: в среднем у ее жителей 217 друзей - это вдвое больше, чем у пользователей из Москвы (105 друзей) и Санкт-Петербурга (142 друга). В топ-5 самых дружелюбных также вошли Архангельская, Нижегородская, Ярославская и Новгородская области", - сказано в исследовании.

Исследование показало, что в 2025 году у каждого третьего человека в соцсетях стало больше друзей, а у 37% людей увеличилось количество подписчиков по сравнению с прошлым годом, а в среднем у людей 106 друзей и 71 подписчик. У блогеров же число подписчиков выросло на 15% за год.

Кроме того, люди чаще всего добавляют друг друга в друзья в конце июля, конце августа и начале декабря, а в этом году активность сильно возросла с 8 января. У женщин в "ВКонтакте" в среднем на 20% больше друзей, чем у мужчин. Также они получают почти в два раза больше подписчиков.

Директор по продуктам социальных сервисов "ВКонтакте" Святослав Васильев отметил, что все чаще дружба в соцсети вырастает из интереса и диалога. "Особенно это заметно в регионах, где сильны локальные сообщества и пользователи активнее идут на контакт", - добавил он.