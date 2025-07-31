В Москве на международном форуме обсудят применение ИИ в беспилотных системах

Мероприятие пройдет с 7 по 17 августа на территории инновационного центра "Сколково"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Идеи и решения, связанные с внедрением искусственного интеллекта в беспилотные системы, обсудят участники международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего". Мероприятие пройдет с 7 по 17 августа на территории инновационного центра "Сколково", сообщили организаторы.

На форуме состоятся дискуссии по тематике шести ключевых тематических блоков, которые отражают актуальные направления развития отрасли: "Рынок", "Технологии", "Производство", "Инфраструктура", "Дроны и общество", "Кадры".

"В рамках блока "Технологии" пройдут мероприятия, посвященные вопросам развития, внедрения и обеспечения автономности беспилотных авиационных систем (БАС) и современных технологических решений, применению искусственного интеллекта (ИИ). Особое внимание будет уделено аспектам кибербезопасности дронов и инфраструктуры воздушного пространства. В программу включены вопросы развития связанных космических сервисов и использования мультисенсорных платформ на базе дронов и спутников, таких как лидары, камеры, радары", - говорится в деловой программе мероприятия.

Кроме того, эксперты обсудят кооперацию участников рынка для ускорения технологического развития и историю развития беспилотных технологий от лабораторных разработок до массового внедрения. В ходе дискуссий блока "Рынок" участники рассмотрят современные возможности и перспективы использования БАС в сферах безопасности и надзора, контроля и охраны инфраструктурных объектов, городского хозяйства. Обсуждения в теме "Производство" затронут ключевые этапы развития индустрии беспилотных систем, а также поднимут вопросы по испытаниям, аттестации и сертификации новых аппаратов, специалисты проанализируют процесс локализации их производства.

"Сессии тематического блока "Инфраструктура" осветят широкий спектр технологических и организационных вопросов, которые сегодня определяют возможности для массового внедрения беспилотных авиационных систем в городах и регионах <…>. Раздел программы "Дроны и общество" посвящен осмыслению роли беспилотных технологий в современной культуре, жизни и идентичности страны. Здесь затронут не только технологические, но и социокультурные и национальные особенности развития отрасли", - говорится в программе. Трек "Кадры" объединит дискуссии о формировании новых профессиональных компетенций, развитии кадрового резерва, современных стандартах и образовательных программах для подготовки специалистов в сфере беспилотных систем и пилотов дронов.

"Ключевым событием форума станут пленарные сессии. Сессия "Дронификация экономики: барьеры и перспективы" посвящена стратегическим вопросам освоения неба как основы технологического суверенитета, интеграции наземных, воздушных, водных и космических платформ в единую цифровую инфраструктуру, а также анализу сценариев развития экономики малых высот. Пленарная сессия "Национальный рейтинг дронификации. Как считать экономику неба #Архипелаг2025" станет важной дискуссионной площадкой, посвященной формированию и развитию национального рейтинга дронификации регионов России", - отмечают организаторы.

О форуме

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" впервые пройдет в Москве по поручению президента России Владимира Путина. Форум объединит ведущих российских и зарубежных экспертов, разработчиков, производителей и экспортеров. В рамках мероприятия запланированы образовательные интенсивы, деловая программа с обсуждением актуальных тем индустрии, соревнования дронов и международный чемпионат пилотов "Кубок Мэра Москвы". Гости также смогут посетить выставку последних достижений в области беспилотных систем и принять участие в мастер-классах по управлению спортивными дронами и технологиям доставки.

Организаторами международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" выступают Минпромторг России, Правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, платформа НТИ (Национальная технологическая инициатива), Университет-2035 и Фонд поддержки проектов НТИ. Оператор форума и деловой программы - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.