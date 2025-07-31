Активное участие в городском фестивале принимает и бизнес, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Площадки и пространства проекта "Лето в Москве" посетили 30 млн человек за два месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За два месяца проект "Лето в Москве" объединил 30 млн жителей и гостей на улицах города. Главными событиями стали исторические и гастрономические фестивали, выставка и спектакли иммерсивного музея на Красной площади, Международный джазовый фестиваль и Летний фестиваль "Зарядье", празднование Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня семьи, любви и верности, проведение Дня и Ночи Московского спорта, а также фестиваль "Театральный бульвар", который продолжает радовать зрителей", - написал Собянин.

По его словам, активное участие в городском фестивале принимает и бизнес. В рамках спецпроекта "Время возможностей" уже прошло больше 1,9 тыс. активностей, в рамках которого предприниматели организуют различные мероприятия и акции. Кроме того, партнеры проекта создали больше 300 уникальных событий, в том числе молодежные вечеринки, музыкальные сеты, показы мультфильмов, экскурсии, а также выездные ветеринарные консультации.

Мэр напомнил о различных активностях и возможностях, которые доступны в рамках городского фестиваля. Так, все желающие могут посетить летний сезон в Зеленом театре, приобрести товары локальных брендов на "Зеленом маркете" и в 12 арт-павильонах, заглянуть на концерты в столичных усадьбах, увидеть цирковые дивертисменты и многое другое, посмотреть на победителей Всемирного фестиваля циркового искусства, побывать и погулять по тематическим бульварам.

"Среди новых событий - крупнейший фестиваль света "Проекция", Фестиваль исторических и забытых игр. А 1 августа открывается масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" с программой для всех поколений", - заключил Собянин.