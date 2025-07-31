В планах команды студентов Университета Иннополис генерировать духи по запросу брендов

КАЗАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. AI Spirit - проект студентов Университета Иннополис - представил аромат SD-1, который был разработан собственной нейросетью. В планах команды генерировать духи по запросу брендов, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Проект студентов Университета Иннополис - AI Spirit представил аромат SD-1, разработанный собственной нейросетью на основе анализа структур самых популярных мировых духов и их потребительских оценок. Разработчики создали нейросеть, которая проанализировала базу из 40 тыс. сочетаний ароматов и оценок любителей парфюма. В результате искусственный интеллект научился генерировать уникальные сочетания, способные понравится большинству людей", - говорится в сообщении.

Сооснователь AI Spirit студент Университета Иннополис Сергей Полин отмечает, что первый получившийся аромат, который назвали SD-1 (Synthetic Dream), доступен в виде рум-спрея, начат процесс сертификации туалетной воды. "Это только начало пути к созданию идеальных ароматов будущего, индивидуально спроектированных для каждого человека на основе его предпочтений", - приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что полученные результаты оценивал профессиональный парфюмер, который помог создать законченный продукт.

В планах команды - выпуск ограниченного тиража рум-спрея и духов SD-1. "А также начать генерировать духи по запросу брендов. Также команда думает о перспективах выпуска индивидуальных ароматов для рядовых пользователей" - говорится в сообщении.