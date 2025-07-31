Регионы отменяют пенсии и социальные выплаты. Это правда?

А что на самом деле? 2

Ни один из циркулирующих в Сети "указов" не размещался на порталах официальной информации регионов. Нет их и в официальных аккаунтах губернаторов в социальных сетях. О попытках массированной фейк-атаки предупредила пресс-секретарь главы Калининградской области Алексея Беспрозванных. "Если вы встречаете какой-то материал и он вызывает у вас сомнение, заходите на канал Алексея Сергеевича. Там вся достоверная информация", — напомнила она, добавив, что кроме логики и здравого смысла при чтении новостей необходим фактчекинг. Отреагировали на попытку дезинформации и в Ивановской области. Региональные СМИ напомнили читателям, что решения, связанные с пенсионными выплатами, принимает Ивановская областная дума, а не губернатор. Аналогичный разбор фейка сделали СМИ Астраханской области. Не подтвердилась информация об отмене пенсий и в Республике Коми. И.о. министра труда, занятости и соцзащиты Коми Татьяна Майкова сообщила, что все меры социальной поддержки действуют без изменений, а граждане, имеющие право на выплаты, получают их в полном объеме. "Игнорируйте подобные липовые вбросы. Их авторы — враги. Не идите у них на поводу. Пожалуйста, доверяйте только проверенной информации из официальных источников", — призвала чиновница. Поддельный указ губернатора Омской области прокомментировали в администрации региона. Пресс-секретарь губернатора подчеркнула, что в фейковом документе, кроме прочего, нарушена нумерация, а указа с таким номером не существует. Глава Ставрополья предупредил жителей края в своем телеграм-канале. "Это ложь и подделка. А люди, которые ее запустили, хотят навредить нашей стране", — написал Владимир Владимиров.

О существующем порядке установления пенсионных выплат рассказал депутат ГД, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. "Главы регионов не обладают полномочиями отменять или изменять федеральные пенсионные выплаты. Это исключительная компетенция федеральных органов власти, а именно — Социального фонда и правительства России. Все подобные "указы", которые якобы перераспределяют пенсии в пользу военнослужащих, — абсурд и провокация", — отметил Чаплин, добавив, что официальные документы в первую очередь размещаются на портале pravo.gov.ru, сайтах федеральных министерств и региональных правительств. "Если вы видите "сенсацию" в мессенджерах, это повод насторожиться. Особенно подозрительны документы, которые требуют срочных действий или сеют панику", — разъясняет Никита Чаплин. "Перед тем как делиться новостью, проверьте, есть ли аналогичная информация на сайтах органов власти, указаны ли в "документе" реквизиты (номер, дата, подпись). Помните: реальные решения никогда не приходят в виде скриншотов из непонятных чатов", — добавил эксперт, отметив, что проверить информацию также можно, обратившись к ведомствам через их аккаунты в соцсетях или позвонив на горячие линии.