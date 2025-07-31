Больше точек для подключения будет появляться, в частности, в общественных местах, сообщил губернатор региона Глеб Никитин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Число точек доступа к Wi-Fi будут увеличивать в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин во время отчета перед депутатами законодательного собрания по итогам работы правительства региона в 2024 году.

"Количество точек Wi-Fi мы будем расширять, в том числе за счет увеличения финансирования", - сказал Никитин.

По его словам, вопрос обсуждался также с Банком России. "Чтобы все торговые точки были, во-первых, обеспечены проводным интернетом для работы кассовых аппаратов. Также я бы рекомендовал всем торговым точкам обеспечивать в торговых залах наличие Wi-Fi с упрощенным подключением, с комфортным интерфейсом", - добавил губернатор.

Больше точек для подключения будет появляться и в общественных местах.

Ранее карту точек бесплатного Wi-Fi создали в Министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области. Работу мобильного интернета ограничивают в регионе из-за угрозы атак БПЛА.