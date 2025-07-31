ДИТ Москвы: беспилотный транспорт и ИИ-помощники вошли в тренды развития умных городов

Аналитики подчеркнули, что наибольшее число умных решений выявлено в сферах транспорта, логистики, развития IT и здравоохранения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Аналитики департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы сформировали дайджест трендов умных городов за второй квартал 2025 года. В числе главных тенденций, актуальных как для России, так и для всего мира, значатся развитие беспилотного транспорта и расширение возможностей искусственного интеллекта (ИИ) в городских проектах, сообщили ТАСС в пресс-службе ДИТ Москвы.

"Каждый месяц аналитики ДИТ мониторят более 200 источников и изучают кейсы внедрения сквозных технологий по десяти основным технологическим стекам. Это помогает Москве всегда быть в курсе того, какие инновационные решения внедряют в умных городах по всему миру, и объективно оценивать перспективу использования той или иной технологии. Во втором квартале 2025 года эксперты проанализировали около 30 новых кейсов. Наибольшее число умных решений выявлено в сферах транспорта, логистики, развития IT и здравоохранения, а в числе используемых технологий все чаще фигурирует искусственный интеллект", - говорится в сообщении.

Ключевым трендом второго квартала аналитики ДИТ Москвы называют внедрение беспилотного пассажирского транспорта в городскую среду. Так, Минтранспорта России разрабатывает дорожную карту для вывода беспилотных автомобилей на дороги общего пользования к 2027 году. В Москве первый в России беспилотный трамвай уже проехал по городу более 6 тыс. км. Архангельская область пилотирует доставку в труднодоступные районы морскими беспилотниками, а в Арктической зоне РФ планируется внедрение грузовых беспилотных вертолетов.

"Что касается других стран, то к пилотной эксплуатации беспилотного транспорта также приступили многие умные города мира. К примеру, Сеул в тестовом режиме запустил сервис беспилотного такси в одном из районов, а в Гонконге беспилотный общественный транспорт планируют вывести на улицы к 2030 году", - добавили в департаменте.

Кроме того, многие российские города во втором квартале сосредоточились на регулировании средств индивидуальной мобильности (СИМ). В некоторых городах даже полностью запретили использование электросамокатов. В Москве же внедряют комплексные меры для повышения безопасности пользователей СИМ и других участников дорожного движения. К примеру, с текущего сезона арендовать самокат в столице можно только после прохождения верификации через Mos ID. В городе продолжается эксперимент по снижению максимальной скорости с 25 км/ч до 20 км/ч (нанекоторых участках самокаты автоматически снижают скорость до 5-15 км/ч), а сотрудники Госавтоинспекции совместно с операторами проката проводят регулярные рейды.

Цифровой рубль и ИИ-помощники

Среди других российских трендов - продолжение пилотного проекта по внедрению цифрового рубля и расширение использования биометрии для предоставления жителям различных сервисов. Что касается зарубежных стран, то азиатские мегаполисы продолжают развивать человекоподобных роботов, а некоторые города расширяют применение ИИ для реагирования на инциденты в сфере безопасности.

Также в сфере ИИ наметился переход от использования простых чат-ботов к внедрению ИИ-агентов и полноценных персональных ИИ-ассистентов. Например, в Москве уже больше месяца работает ИИ-агент, который автоматически формирует для врачей краткие сводки из электронных медкарт (ЭМК) пациентов перед приемом, ориентируясь на их конкретные жалобы. За это время было подготовлено свыше 2 млн таких выписок. В транспортном чат-боте Александра увеличилось число тематик, по которым ответы пассажирам дает искусственный интеллект.

Республика Татарстан прорабатывает инициативу по созданию фабрики ИИ-агентов для цифрового бизнеса. За рубежом же власти Абу-Даби объявили о намерениях к 2027 году предоставить каждому жителю собственного ИИ-помощника, который будет оказывать персонализированные госуслуги на основе истории взаимодействия с пользователем.

Столичный ДИТ начал делиться с отраслью аналитическими обзорами, посвященными технологическим трендам умных городов России и мира, с марта 2024 года. Уже вышло 16 ежемесячных и ежеквартальных выпусков. С полной версией дайджеста можно ознакомиться в хабе аналитики ICT.Moscow.