Выставку "Герои Отечества" в Челябинске посетили свыше 20 тыс. человек

Выставка работала пять месяцев

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск) завершил работу выставки "Герои Отечества", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Всего за пять месяцев выставку посетили более 20 тыс. человек, сообщили в отделе по связям с общественностью музея.

"Сотрудники музея за пять месяцев провели сотни экскурсий. На экспозиции "Герои Отечества" состоялись важные и по-настоящему исторические мероприятия. За пять месяцев на выставке побывали и прониклись духом патриотизма и гордостью за свою державу более 20 тыс. человек", - сказали в музее.

Там пояснили, что завершившая работу экспозиция была посвящена жителям Челябинской области, которые защищали рубежи страны с XIX века и до сегодняшнего дня. На выставке была представлена эволюция русского оружия и обмундирования, уникальные боевые артефакты, подлинные документы, личные вещи солдат и офицеров. Все это помогало ощутить связь поколений и сберечь память о героях.

Кроме того, в музее добавили, что в зале действовала уникальная интерактивная зона, в ней каждый посетитель мог написать участникам специальной военной операции письмо, нарисовать рисунок или подписать открытку. Эти послания отправляли в зону СВО вместе с гуманитарной помощью, собранной музеем совместно с Союзом ветеранов спецназа ГРУ.