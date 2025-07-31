Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max в течение семи дней

Для коммуникаций с жителями региона до полного перехода на новое приложение будут использоваться все удобные для граждан площадки, сообщил губернатор области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Запорожской области в течение семи рабочих дней должны перейти на использование мессенджера Max из соображений безопасности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Все должностные лица администрации губернатора и правительства Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max. Такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации в условиях внешнего давления. В течение семи дней все рабочие коммуникации должны быть переведены в новый мессенджер", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что для коммуникаций с жителями региона до полного перехода на новый мессенджер будут использоваться все удобные для граждан площадки. "Мы должны быть готовы к любым вызовам, не должно быть никаких проблем и задержек в коммуникации, а использование полностью национальных сервисов гарантирует безопасность и защищенность информации. Новый национальный сервис станет также площадкой для коммуникации органов власти и жителей региона", - добавил глава Запорожской области.