"Новые люди" предложили продлить льготный период зарядки электромобилей в Москве

Депутат Мосгордумы Александр Даванков также предложил провести оценку эффективности мер поддержки и разработать дополнительные шаги по развитию инфраструктуры электрозаправок

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя партии "Новые люди", депутат Мосгордумы Александр Даванков направил письмо руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Лискутову с предложением продлить еще на три года льготный период бесплатной или льготной зарядки электромобилей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметил, что льготный период, который действовал в Москве до 23 июля 2025 года, способствовал росту темпов приобретения электромобилей и формированию инфраструктуры зарядных станций.

"Для обеспечения устойчивого развития транспортной системы и достижения целей по снижению выбросов углерода считаю необходимым рассмотреть вопрос о продлении срока действия льготного периода на заправки электромобилей в Москве, предусматривающий возможность продления срока действия льготного периода на заправку электромобилей в Москве не менее чем на три года после истечения текущего срока", - указано в документе.

Помимо этого, депутат предложил провести оценку эффективности мер поддержки и разработать дополнительные шаги по развитию инфраструктуры электрозаправок в Москве.