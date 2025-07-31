В 2025 году в конкурсе приняли участие 63 сельских населенных пункта региона

ВОРОНЕЖ, 31 июля. /ТАСС/. Старинный хутор Пасеково, вблизи которого расположен памятник археологии, датирующийся вторым тысячелетием до н. э., признан самым красивым селом Воронежской области по итогам областного конкурса 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Организационным комитетом ежегодного открытого конкурса "Самое красивое село Воронежской области" подведены итоги конкурса 2025 года. Победителем стал хутор Пасеково Кантемировского района", - сообщили в правительстве.

В этом году в конкурсе приняли участие 63 сельских населенных пункта региона. Призерами также признаны село Ярки Новохоперского района, село Пески Петропавловского района, село Истобное Репьевского района, село Новая Чигла Таловского района, поселок Есипово Терновского района и село Костенки Хохольского района.

"Победитель получит грант в размере 2 млн рублей, призеры - по 300 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе. Средства можно направить на покупку техники, оборудование и материалы, предназначенные для благоустройства территории населенных пунктов, а также установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

О хуторе

Пасеково - хутор в Кантемировском районе Воронежской области, в котором проживает чуть более 1 тыс. человек, основан в 1871 году. Через хутор проходит железная дорогая с одноименной остановочной станцией. К востоку от хутора находится памятник археологии, датирующийся вторым тысячелетием до н. э. (периодом эпохи бронзы). Он представляет собой курганную группу до десяти холмов высотой в 4-5 м. Хутор получил название от пасек, которые выставлялись здесь жителями соседнего села.

В мае - декабре 1918 года на станции размещался штаб боевого участка Красной Армии, командиром которого был чех Карел Кучера, погибший 16 декабря 1918 года в бою под Ольховаткой.