Фестиваль "Русское поле" состоится на Поклонной горе в Москве 9 августа

Участие в мероприятии примут 72 творческих коллектива, 117 мастеров и 17 товаропроизводителей, 29 дизайнерских коллекций одежды, 27 поэтов и чтецов, 16 гастрономических брендов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Русское поле" состоится 9 августа в Парке Победы на Поклонной горе. Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, сообщил журналистам руководитель департамента национальной политики и межнациональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Масштабная программа пройдет 9 августа. В этом году фестиваль приобретает особое значение. Он приурочен к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, и, конечно, это отражено в программе Фестиваля. Хочу отметить, что в этому году все наши мероприятия посвящены юбилею Победы и Году защитника Отечества. Память о наших защитниках, о нашей общей истории объединяет поколения россиян, отражает силу народного духа, воспитывает в молодом поколении уважение к подвигу героев", - сказал Сучков.

Он добавил, что фестиваль "Русское поле" впервые состоится в Парке Победы на Поклонной горе. "Это одно из главных мемориальных пространств Москвы, олицетворяющее силу духа, память и историческое единство страны. Фестиваль "Русское поле" - это не просто культурное мероприятие, это событие, которое ежегодно объединяет людей разных поколений и национальностей, объединяет традиции и современные тенденции", - подчеркнул руководитель департамента.

Ленинградский рассольник и тысячи участников

Заявки на участие в фестивале подали почти 5 тыс. человек. "Это абсолютный рекорд - рост составил 47% по сравнению с прошлым годом. 9 августа на Поклонной Горе мы увидим участников из 62 регионов, которые прошли сложный этап отбора. Впервые примут участие творческие коллективы и мастера из Камчатского края, Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, Иркутской, Мурманской и Кемеровской областей, а также из Узбекистана и Сербии", - уточнил Сучков.

Так, участие в фестивале примут 72 творческих коллектива, 117 мастеров и 17 товаропроизводителей, 29 дизайнерских коллекций одежды, 27 поэтов и чтецов, 16 гастрономических брендов. В их числе как именитые лауреаты международных конкурсов, так и начинающие таланты.

"В этом году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал закон, согласно которому день окончания Ленинградской битвы - 9 августа - стал Днем воинской славы. И наш фестиваль станет первым масштабным мероприятием, проходящим в этот день. Это дань уважения подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда и всем, кто отстоял нашу Родину и свободу", - отметил руководитель департамента.

По его словам, на фестивале устанавливаются традиционно кулинарные и иные рекорды. В этом году планируется приготовить более 1,9 тыс. литров супа.

"В День воинской славы мы приготовим особенное блюдо - ленинградский рассольник по рецепту 1945 года. Это простой, но очень сытный суп, и он отличается от других видов рассольника тем, что в него стали добавлять крупу", - пояснил Сучков.