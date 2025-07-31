Форум-фестиваль пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Две спортивные флагманские площадки откроются в инновационном центре Сколково и парке 50-летия Октября на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Для посетителей подготовили мастер-классы на воздушной трапеции, сап-бордах, каяках, в аэротрубе и другие активности, сообщила пресс-служба АНО "Мой район".

"Особое внимание участников и гостей фестиваля приковано к двум флагманским спортивным площадкам - в Сколково и парке 50-летия Октября. <...> Уникальные объекты, специально разработанные к фестивалю, задают новый стандарт спортивной инфраструктуры в мегаполисе будущего", - говорится в сообщении.

В парке 50-летия Октября с 1 августа откроются воздушная трапеция - тренажер для любителей воздушной гимнастики, и аэротруба. Также на этой площадке разместились искусственные реки для сапбординга и каякинга. Они проходят через три интерактивных павильона - "Биом", "Космос" и "Робототехника". В Сколково тоже будет работать аэротруба, а еще центр вейкбординга с бассейном с канатно-буксировочной системой и трюковыми фигурами. Ежедневно на всех локациях будут проходить мастер-классы с инструктажем и полной экипировкой.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября на десятках площадок по всей столице. Посетителей ждут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия.