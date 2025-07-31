Один из них был выписан, сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. 13 воспитанников интерната в городе Балакове Саратовской области госпитализированы из-за симптомов энтеровируса, один из них был выписан. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер в ходе брифинга.

Накануне прокуратура региона сообщала о начале проверки в связи с госпитализацией детей из интернатного учреждения в городе Балакове. У них выявили с энтеровирусную инфекцию.

"У нас госпитализировано в инфекционное отделение Балаковской клинической больницы 13 детишек. Один ребенок уже выписан. Сейчас состояние их ближе к удовлетворительному, все они идут на поправку", - сказал Грайфер.

Он добавил, что в социальном учреждении, где воспитываются дети, есть свои медицинские работники. Грайфер заявил о готовности сотрудников министерства помогать коллегам и предоставлять консультации.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.