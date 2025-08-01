Сердобольность или псевдодоброта: почему ветеринары против кормления бездомных животных

Депутаты Госдумы хотят запретить гражданам кормить беспризорных собак. Нарушителям грозит предупреждение, а в случае повторного кормления — штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. По словам авторов инициативы, она призвана помочь снизить число бродячих собак и уберечь людей от покусов. В то время как зоозащитники критикуют любые ужесточения, связанные с бездомными животными, ветеринары, напротив, считают принимаемые меры недостаточными. В чем их мотивация и что они предлагают — в материале ТАСС

Суть законопроекта

Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" (от 2018 года) был внесен в Госдуму 23 июля и будет рассматриваться в осеннюю сессию. Согласно тексту документа, "физическим лицам и юридическим лицам запрещается осуществлять кормление собак без владельцев" на территориях многоквартирных домов (МКД), больниц, образовательных и культурных учреждений, в рекреационных зонах, на детских, спортивных и строительных площадках.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "помощь со стороны человека приводит к увеличению числа бездомных собак на отдельной территории, которую они считают своей и охраняют, проявляя агрессию и нападая, в том числе, на детей". Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала ТАСС, что необходимость в принятии новых мер назрела давно.

"Уже в 2021 году появилось понимание того, что закон от 2018 года не защищает ни людей от бездомных животных, ни самих животных. Президент обратил на это внимание и дал поручения правительству. К сожалению, ни одно не было исполнено. Напротив, имели место жуткие истории не просто с покусами, но и с летальными исходами. Мы разработали 16 законопроектов, 6 из них внесли в Госдуму. Запрет кормления — один из них", — заявила она.

Пока, по словам депутата, речь идет только о собаках, поскольку "прямой физической опасности для человека другие животные не несут". В то же время, как говорит Нина Останина, в профессиональном сообществе есть понимание того, что и кошки являются источником различных болезней. "Пока мы не будем транслировать запрет на кошек. Есть надежда, что в будущем под воздействием этого закона кошатники и сами поймут, что не стоит этого делать", — отметила она.

Собачья услуга

Кормление уличных собак чревато не только покусами, психологическими травмами и очевидными бытовыми неудобствами. "Из-за подкормки не просто увеличивается число собак в конкретной стае, которые могут быть агрессивными. К месту кормления прибиваются новые животные — и собаки, и крысы, и птицы. Возникает своего рода симбиоз. При этом, даже если собаки стерилизованы, никто их не обрабатывает на регулярной основе от эндо- и эктопаразитов (блохи, клещи, глисты — прим. ТАСС), никто их каждый год не отлавливает для вакцинации. Соответственно, если в стае есть болеющее животное, происходит заражение паразитозами и вирусными инфекциями всей территории", — заявила ТАСС ветеринарный врач Наталья Грачева.

По ее словам, владельцы домашних собак становятся заложниками бездомных и одновременно — частыми клиентами ветклиник. "Мало того, что свою собаку приходится бесконечно обрабатывать от блох, клещей и глистов, переносчиками которых являются уличные животные. Нередко на домашних собак нападают стайные. Бывает, что течные суки сбегают в стаю или, что еще опаснее, на течную суку в стаю убегает кобель. В итоге мы получаем животное с рваными ранами. Нередко спасти его не удается", — говорит ветеринар.

Небезобидные котики

Кормить бездомных кошек считается правилом хорошего тона. В некоторых московских дворах можно встретить даже специальные домики, в которых выставляются миски с едой. "Никто не думает о том, что внутри кошачьих популяций циркулируют инфекции. Нередки случаи, когда домашняя кошка убегает или выпадает из окна, примыкает к бездомным в подвале и заражается гемопаразитарными инфекциями, иммунодефицитом, лейкемией, респираторными инфекциями и многими другими болезнями. В итоге нам приносят животное без переломов и травм, но с букетом болезней", — делится Наталья Грачева.

Многие люди, особенно беременные женщины и молодые мамы, боятся кошек из-за вероятности заразиться от них токсоплазмозом и трихофитией (лишаем). Но от домашних городских животных получить эти болезни практически невозможно, говорит эксперт: "Созревание токсоплазмы происходит в фекалиях. Если бездомная кошка справит нужду в песочнице на детской площадке, велика вероятность того, что ваш ребенок заболеет. Нередко из песочницы дети приносят и лишай, не говоря уже о случаях, когда добрая мама разрешает ребенку погладить и покормить бездомного котика".

Летающая инфекция

Примечательно, что, пока до запрета кормления кошек не дошло, угощение пернатых уже чревато санкциями, правда, с оговорками. Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов рассказал ТАСС о том, что за кормление голубей и других птиц в жилых зонах может грозить ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ, предусматривающей штраф для граждан от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Такая судебная практика, по его словам, есть, "однако она применима лишь в тех случаях, когда кормление голубей создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Соответственно, это штраф не за кормление, а за последствия от него".

Наиболее распространенные инфекции, которыми люди могут заразиться от птиц, — это орнитоз, сальмонеллез, кампилобактериоз и криптококкоз, уточняет Наталья Грачева. "Орнитоз может привести к таким осложнениям, как пневмония и менингит. Узнать о реальной причине можно, только сдав анализы. Сальмонеллез и кампилобактериоз — это кишечные инфекции, с которыми прямой путь в инфекционное отделение больницы. Криптококкозом голуби не болеют, но переносят. Это грибковое заболевание, которое опасно при сниженном иммунитете", — говорит она.

По словам ветеринара, в стае всегда есть больные особи или носители инфекции, и заразиться от них человек может воздушно-капельным путем, когда над его головой пролетает стая. Фактически это означает, что любое кормление таит в себе угрозу для человеческого здоровья. "Дожидаться падежа всех птиц нереально — всегда будет оставаться процент выживших носителей инфекций. Отлавливать и проводить диагностику отдельных птиц нерентабельно. Соответственно, было бы логично распространить запрет не на потенциальных виновников, а на всех, кто кормит стаю", — полагает эксперт.

Ответственность управляющей компании

Вместе с тем, как говорят эксперты, специализирующиеся на проблемах ЖКХ, ответственность за санитарно-эпидемиологическое благополучие нельзя снимать и с управляющих компаний. Более того, по закону — это их прямая обязанность. "В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а содержание общего имущества в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", — заявила ТАСС председатель совета Ассоциации АКОН Лина Ткаченко.

За ненадлежащее санитарное содержание придомовой территории председатели товарищества собственников жилья (ТСЖ) могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ (штраф до 50 тыс. рублей), а управляющие организации за аналогичные нарушения могут быть оштрафованы на сумму до 300 тыс. рублей в соответствии со ст. 14.1.3 КоАП РФ. Впрочем, здесь есть одна лазейка — перечисленные обязанности возникают у управляющей организации или ТСЖ только в случае, если земельный участок входит в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Нередки случаи, когда болеющие животные (голуби, крысы и даже кошки) умирают и остаются лежать во дворах. Это, по словам Ткаченко, грубое нарушение. "Если придомовая территория является общедолевой собственностью, нужно жаловаться в органы государственного жилищного надзора, которые могут вынести предписание и штраф в отношении УК или ТСЖ", — говорит эксперт. Действия (или бездействия) органов жилинспекции можно обжаловать в суде или в прокуратуре. Также на основании п. 1.1 ст. 165 ЖК РФ можно пожаловаться в органы местного самоуправления, которые имеют полномочия инициировать смену управляющей организации или способа управления домом.

По словам Лины Ткаченко, формально закон не запрещает кормить бездомных животных на территории МКД. "Но при этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы. Также стоит помнить, что ч. 3 ст. 17 Конституции РФ гарантирует, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. То есть кормление животных не должно подвергать опасности соседей и создавать дискомфорт", — подчеркивает она.

Пакетик корма не спасает

Таким образом, пока закон не запрещает, а значит, разрешает кормление, до принятия законопроекта остается апеллировать к здравому смыслу самих жильцов. "Люди не подозревают того, что хорошо знают специалисты. Ветеринары не просто так бьют тревогу. Надо учить детей, можно ли прикармливать и целовать условного бездомного котика. Эти моменты не охвачены законодательством, поэтому просветительская работа очень нужна", — говорит Нина Останина. По словам депутата, законодательные инициативы встречают яростное сопротивление зоозащитников, главной мотивацией которых депутат считает меркантильные интерес, замаскированный под заботу.

Сталкиваются с яростными нападками зоозащитников, владельцев передержек и приютов и сами ветеринары. Достаточно отметить, что трое ветеринарных специалистов отказались давать ТАСС комментарий, объясняя это тем, что не хотят снискать шквал критики и даже преследований со стороны защитников животных. Сама депутат Останина рассказала ТАСС, что знакома с петициями, под которыми собирались голоса любителей животных с требованием о ее отставке, и даже с постами, содержавшими физические угрозы в ее адрес.

"Кормление — это псевдодоброта, — убеждена Наталья Грачева. — Если вы выкормили кошку, она прожила неделю у помойки, а потом исчезла, вам отрадно — вы думаете, что спасли ее. А ей уготована тяжелая участь — быть загрызенной собакой, умереть под колесами автомобиля или от мучительной болезни".

Ветрекомендация

Единственным приемлемым способом помощи таким животным, по мнению специалиста, является отлов, кастрация, вакцинация и последующее пристройство. "Но это стоит денег, и готовы на это далеко не все, да и заработать на этом точно не удастся, — отмечает ветврач. — Таких людей немного, но они существуют: лечат животное, сдают анализы на циркулирующие инфекции и предоставляют все бумаги будущим владельцам. В результате хозяин получает животное, зная его диагнозы и осознавая все риски".

"Вы делаете доброе дело — кормите всем подъездом собачек или кошечек в своем дворе. Цена вашей доброты — стоимость пакетика корма. Может быть, каждому взять беспризорную собаку или кошку домой и нести ответственность за конкретное животное, а не выкармливать уличного монстра, который загрызет соседского ребенка?" — задает риторический вопрос ветврач.

Эксперт подчеркивает, что, кроме еды, у животного должна быть безопасная среда, которую невозможно создать, вынеся во двор миску с кормом. Необходим комплексный подход: просветительская работа, ответственное владение домашними животными и сокращение популяции бездомных.

Евлалия Самедова