В пресс-службе зоосада заявили, что основным препятствием размещению крупных животных стала его маленькая площадь, расширение которой пока что в перспективе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Ленинградский зоопарк мечтает о слонах, однако животных не получится разместить на имеющейся площадке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"На этой территории мы, к сожалению, принять не сможем. Только когда нам выделят вторую территорию, мы с удовольствием сделаем экспозицию. Все давно ждут и спрашивают, когда у нас появятся слоны, но это возможно только в перспективе", - сказали в пресс-службе.

31 июля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с прибывшим с официальным визитом коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Во время беседы лидер Лаоса сказал, что планирует подарить Ленинградскому зоопарку двух слонов по случаю 65-летия установления дипотношений между странами. Путин пошутил, что России "пригодятся в хозяйстве" подаренные слоны.

В мае 2025 года директор зоосада Юрий Журавлев сообщил, что крупных животных в этом году зоопарк не планирует, потому что этого не позволяет площадь зоосада. В прошлом году подготовили и приняли концепцию дополнительной территории, объемно-пространственную планировку согласовал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Слонов в Ленинградском зоопарке нет с 1982 года. Причиной стало несоответствие условиям их содержания действующим нормам. Согласно этим нормам, слоны должны содержаться группами (не менее двух особей, оптимально - три). Климатические условия Санкт-Петербурга также диктуют необходимость двух специализированных вольеров - отапливаемого зимнего и наружного летнего. Следовательно, для размещения группы слонов требуется обширная территория площадью в несколько гектаров. Такими площадями зоосад не располагает.

Ленинградский зоопарк

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название "зоосад".

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.