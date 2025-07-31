Росприроднадзор утвердит перечень действий для борьбы с чужеродными растениями

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Владельцы земель сельскохозяйственного назначения, которые допустили распространение на них борщевика, могут быть лишены права собственности на эти участки. Закон, предусматривающий такую меру, подписал президент России Владимир Путин.

Согласно утвержденным поправкам, участок из земель сельхозназначения может быть изъят у собственника по решению суда, если территория использовалась с нарушением законодательства РФ и это повлекло снижение плодородия земель или причинение вреда окружающей среде, в том числе из-за того, что владелец не принимал профилактических мер для недопущения разрастания инвазивных растений, к которым относится борщевик, и вовремя их не уничтожал.

Помимо этого, Росприроднадзор утвердит перечень действий для борьбы с чужеродными растениями на территориях заповедников и национальных парков.

"Всем известна проблема распространения опасного растения - борщевика Сосновского. Очень важно этим вопросом заниматься комплексно. Совет Федерации как палата регионов аккумулирует лучший опыт субъектов РФ в этом вопросе. Так, например, в Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, установлена административная ответственность за непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского. А также возможен перерасчет ставки земельного налога в сторону увеличения", - заявил ТАСС глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.