Женщина объявлена в розыск

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский городской суд оставил без изменений заочный арест основателю проекта "Медуза" (включен в реестр иноагентов в РФ) Галине Тимченко (признана иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционную жалобу на избранную меру пресечения оставить без удовлетворения. Постановление Черемушкинского суда Москвы оставить без изменений", - сказано в постановлении.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал основательницу издания "Медуза" Тимченко. В пресс-службе суда сообщили, что Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Галины Тимченко, обвиняемой в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Мера пресечения назначена сроком на два месяца и вступит в силу с момента ее задержания или экстрадиции в Россию.

Следственный комитет РФ в мае возбудил уголовное дело в отношении Тимченко по статье об организации деятельности нежелательной на территории РФ организации. Она объявлена в розыск.

Как установили следователи, в сентябре 2024-го и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видео "для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России". Журналистка проживает за рубежом.

Галина Тимченко ранее была главным редактором новостного портала Lenta.ru, затем учредила интернет-издание "Медуза".