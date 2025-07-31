Глава "РЖД" утвердил декларацию отношения к детям

Декларация предусматривает введение льготных тарифов и скидок на проезд, а также меры по обеспечению транспортной безопасности и профилактике безопасного поведения детей на железной дороге

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Глава холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров утвердил декларацию отношения к детям, закрепляющую обязательства компании по обеспечению безопасности и системному развитию благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Глава РЖД утвердил документ, закрепляющий обязательства компании по обеспечению безопасности и системному развитию благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта", - сказано в сообщении.

Декларация предусматривает введение льготных тарифов и скидок на проезд, а также меры по обеспечению транспортной безопасности и профилактике безопасного поведения детей на железной дороге.

Документ также направлен на создание комфортных условий для несовершеннолетних пассажиров, включая детей с ограниченными возможностями, и включает программу повышения квалификации сотрудников и взаимодействие с волонтерами по поиску пропавших детей.

Кроме того, декларация предполагает проведение обучающих мероприятий по безопасности в детских лагерях и образовательных учреждениях РЖД, а также организацию посещения детских железных дорог и технопарков "Кванториум" для профориентации подростков.

Отмечается, что документ разработан во взаимодействии с Ассоциацией "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям".