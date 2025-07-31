В Белоруссии к Новому году представят халву со вкусом шкварок и лука

Кроме того, расположенное в городе Бобруйске предприятие предложит покупателям лимитированный зимний зефир "Первый Бобруйский" со вкусом "Бела-кола"

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Фабрика "Красный пищевик", которая является старейшим предприятием кондитерской отрасли Белоруссии, готовится представить к Новому году оригинальное лакомство - халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука.

Как сообщила пресс-служба государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром", ежегодно в преддверии новогодних и рождественских праздников особое внимание уделяется выпуску новогодних подарков. "Подготовка к реализации новогодней программы на предприятиях начинается еще в феврале: идет проработка ассортимента будущих подарочных наборов, работа с дизайнерами и поставщиками упаковки, чтобы уже к лету полностью сформировать новогоднюю программу", - говорится в тексте.

В списке угощений, которые к Новому году готовится представить фабрика "Красный пищевик", значится халва подсолнечная со вкусом шкварок и карамелизированного лука. Вес одной порции составит 60 г. Кроме того, расположенное в городе Бобруйске предприятие предложит покупателям лимитированный зимний зефир "Первый Бобруйский" со вкусом "Бела-кола".

Новогодняя кампания 2026 года стартует в августе - сентябре текущего года. В ходе нее запланирован выпуск около 2,76 млн штук новогодних подарков, а также продукции в упаковке с зимней тематикой. Как отметили в Белгоспищепроме, в состав которого входит и "Красный пищевик", процесс комплектации подарков ответственный и трудоемкий, осуществляется вручную, поэтому и начинается примерно за 3,5 месяца до новогодних праздников. На этот период предприятия набирают дополнительный персонал в фасовочные цеха.