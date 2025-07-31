Губернатор Глеб Никитин напомнил депутатам о новом подходе правительства к развитию регионального здравоохранения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Нижегородская область в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" направит 5,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания по итогам работы в 2024 году.

"Целый комплекс мероприятий предусмотрен по новому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Основная часть финансирования - 82%, или 5,3 млрд рублей, в 2025 году будет направлена на продолжение модернизации первичного звена здравоохранения, включая установку модульных ФАПов. При этом по ремонту медучреждений и оснащению оборудованием мы планируем в 2025 году сделать практически столько же, сколько сделали за шесть предыдущих лет", - отметил губернатор.

Глеб Никитин напомнил депутатам о новом подходе правительства к развитию регионального здравоохранения. Речь идет о концентрации различных видов высокотехнологичной медицинской помощи на единой территории и организации замкнутого лечебно-диагностического цикла.

По словам губернатора, сейчас в регионе три флагманских проекта. Для сопровождения репродуктивного здоровья создается "Семейный квартал", в рамках которого будет обеспечен замкнутый цикл оказания медицинской помощи населению с момента планирования беременности, ее ведения, помощи по родовспоможению, оказанию помощи детям до совершеннолетия и дальнейшего сопровождения взрослого населения, в том числе оказание амбулаторной и стационарной плановой и экстренной медицинской помощи. Ключевым моментом будет создание Центра мужского и женского здоровья и государственного Центра репродуктивных технологий ЭКО - первого и единственного в стране.

"Флагманским проектом детского здравоохранения является "Квартал здоровья", который объединит на одной территории обновленную детскую областную больницу и кардиологический центр с общей благоустроенной территорией, пансионатом, вспомогательными службами. В то же время "Город здоровья" объединит территорию больницы Семашко и онкодиспансера. Отмечу, что реализация проекта и строительство онкологического центра уже поддержаны на федеральном уровне, выделено финансирование", - рассказал Глеб Никитин.

Говоря об итогах работы в 2024 году, он также отметил, что в регионе успешно формируется цифровой контур государственной медицины, который удобен как для медработников, так и для пациентов. Для решения кадрового вопроса на селе продолжается реализация уже хорошо себя зарекомендовавшей программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые позволили привлечь 268 дефицитных специалистов. "В этом году рассчитываем, что на периферию приедет еще около 100 медицинских работников", - добавил глава региона.