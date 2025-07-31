Родственники погибших на СВО иностранцев смогут подать на гражданство России

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Супруги, дети и родители иностранных граждан, погибших на военной службе при выполнении задач в ходе специальной военной операции, смогут обратиться за получением российского гражданства. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, пункт, который регламентировал возможность подачи заявления о приеме в гражданство РФ для супруг, детей (в том числе удочеренных или усыновленных) и родителей, дополнен словами "в том числе погибших (умерших)".