В летнем сезоне 2025 года Большой городской пруд находится на реконструкции

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Эпидемиологи изменили перечень зон отдыха для купания в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления.

"По состоянию на 31.07.2025 из девяти зон отдыха функционируют четыре зоны отдыха с организованным купанием: "Тропарево", Пионерский пруд, Школьное озеро и Путяевский пруд №1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пяти зонах отдыха качество воды не соответствует рекомендуемому стандарту, купание в них в настоящее время запрещено. В их число входят озера Черное, Белое, Мещерское, а также "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3". Еще четыре зоны отдыха в Москве приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания.

В летнем сезоне 2025 года Большой городской пруд находится на реконструкции.