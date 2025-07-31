В России увеличили штрафы для безответственных родителей

За неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей родителям грозит наказание в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Штрафы для родителей, которые не исполняют обязанности по содержанию и воспитанию своих детей, увеличились в несколько раз. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Изменения внесены в статью 5.35. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Раньше за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей родителям и законным представителям несовершеннолетних грозил штраф от 100 до 500 рублей. Теперь он составит от 500 рублей до 2 тыс. рублей.