Указ президента "О награждении государственными наградами РФ" опубликован на официальном портале правовой информации

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный географ Российской Федерации" члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику и заведующему лабораторией Института географии РАН Аркадию Тишкову. Указ президента "О награждении государственными наградами РФ" опубликован на официальном портале правовой информации.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный географ Российской Федерации" Тишкову Аркадию Александровичу - главному научному сотруднику, заведующему лабораторией федерального государственного бюджетного учреждения науки Института географии Российской академии наук, город Москва", - говорится в документе.

В область научных интересов Тишкова входят природные и антропогенные изменения живой природы, сукцессии растительности, продуктивность зональных экосистем, экономика природопользования и экосистемные услуги, история географии и географических открытий XX века, проблемы территориальной охраны природы России.

Тишков является заслуженным деятелем науки РФ, он награжден в том числе золотой медалью Русского географического общества имени И. П. Бородина и орденом В. И. Вернадского.