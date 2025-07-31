Глава государства отметил их патриотическое воспитание

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин телеграммой поприветствовал в Международном детском центре "Артек" финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена", отметив роль педагогов и родителей в их патриотическом воспитании, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия финалов конкурса.

"Дорогие друзья, приветствую вас на финальных соревнованиях Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 5-7-х классов и участников международного трека. Отрадно, что в конкурсных заданиях особое внимание уделено темам, посвященным 80-летию Великой Победы и году Защитника Отечества. В этой связи хочу поблагодарить ваших родителей, педагогов, старших товарищей, всех, кто помогает вам не только изучать историю Родины, гордиться ратными свершениями наших предков, но и идти вперед, добиваться намеченных целей", - процитировал главу государства первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, зачитавший приветствие президента.

Путин отметил, что в 2025 году только в треке 5-7-х классов у "Большой перемены" почти 2 миллиона участников, которыми гордятся родственники и педагоги.

Кириенко в свою очередь отметил большое число иностранных гостей в "Артеке", которые участвуют в конкурсе, особое внимание он уделил гражданам братских народов, добавив, что в РФ всегда рады тем, кто приезжает в страну.

О "Большой перемене"

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект Движения первых. С 2020 года он помогает школьникам и учащимся российских и зарубежных колледжей раскрывать свои таланты, получать поддержку наставников, находить друзей и единомышленников. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети".

С 27 июля в Международном детском центре "Артек" проходит финал конкурса по двумя категориям: среди школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа. В заключительном этапе прнимают участие 700 российских учеников из 67 регионов России, из них победителями будут признаны 300 человек, которые отправятся на поезде в путешествие от Москвы до Владивостока и обратно. И более 200 школьников из порядка 30 стран, лучшие из которых получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах.