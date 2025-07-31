Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла под контроль устранение последствий

НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Часть города Тырныауза (Кабардино-Балкария), где вновь сошел сель, осталась без водоснабжения. Прокуратура КБР взяла под контроль устранение последствий, сообщили в ведомстве.

"По предварительным данным, сегодня по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в г. Тырныаузе в Эльбрусском районе сошла селевая масса, в результате чего повреждены трубы водопровода на микрорайоны Нижний и Верхний Герхожан", - сообщили в прокуратуре.

Ход работ по устранению последствий схода селевого потока, а также восстановление подачи ресурса контролируется надзорным ведомством.

Сошедший сель в райцентре Эльбрусского района стал уже вторым за последние 10 дней. В муниципалитете всего несколько дней назад восстановили поврежденные коммуникации и пустили воду горожанам. Также было восстановлено автомобильное движение по вновь построенной объездной дороге. Сейчас движение машин временно приостановлено.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. С тех пор в муниципалитете действует режим ЧС.