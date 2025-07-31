Украинский военный пожаловался на бессмысленность заданий командира 34-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ на херсонском направлении

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Украинский военный жалуется на бессмысленные задания командира 34-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ на херсонском направлении, из-за которых 90% личного состава не возвращается с фронта. Об этом пишет украинское издание "Инсайдер".

"Только тупое упрямство и бессмысленные задания на островах, откуда не возвращается 90% личного состава. <...> Бригада стирается под 0. Люди не выдерживают", - приводит "Инсайдер" слова украинского военного Станислава Бунятова.

По мнению военного, новый комбриг, которому всего 27 лет, не понимает динамики херсонского направления. Бунятов призывает высшее командование ВСУ снять неопытного человека с этой должности и не назначать на его место "очередного негативно-амбициозного болвана".