Ресторан не выполнил выданное ранее предписание по устранению шумов при работе инженерно-технологического оборудования

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ресторан быстрого питания "Вкусно - и точка" на юге Москвы закрыли на 30 суток из-за нарушения допустимого уровня шума. Об этом сообщается на сайте столичного управления.

"28.07.2025 г. Нагатинский районный суд города Москвы признал ООО "Система ПБО" виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания "Вкусно и точка" на 30 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ресторан не выполнил выданное ранее предписание по устранению шумов при работе инженерно-технологического оборудования, что ухудшало условия проживания жильцов расположенного рядом дома.