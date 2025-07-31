Длина молнии оказалась эквивалентной расстоянию между Парижем и Венецией

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН признала вспышку молнии длиной 829 км самой протяженной в мире.

Согласно опубликованному на сайте организации сообщению, "мегавспышка произошла в октябре 2017 года во время сильной грозы", затронувшей территорию от восточного Техаса до Канзас-Сити. Длина молнии оказалась эквивалентной расстоянию между Парижем и Венецией.

Ученые лишь сейчас смогли зафиксировать и определить новый мировой рекорд после повторного изучения спутниковых снимков. Эта вспышка на 61 км длиннее предыдущей, которая 29 апреля 2020 года преодолела расстояние 768 км через часть южных районов США.