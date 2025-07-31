С 2025 года конкурс стал неотъемлемой частью флагманского проекта "Движение первых" и федерального проекта национального проекта "Молодежь и дети", отметил зампредседателя правительства

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 31 июля. /ТАСС/. Всероссийский конкурс "Большая перемена" за все сезоны объединил свыше 7 млн человек. Об этом сообщил во время приветствия финалистов конкурса в Международном детском центре "Артек" заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Ребята, вас за время проведения конкурса <…> всего было 7 млн. Еще ценнее ваша победа!", - сказал он.

Чернышенко отметил, что с этого года по поручению президента России Владимира Путина конкурс стал неотъемлемой частью флагманского проекта "Движение первых" и федерального проекта национального проекта "Молодежь и дети".

"Теперь это будет навсегда. <…> Вы должны понимать, что вы здесь не просто победители: у вас сейчас есть миссия. Все, что вы здесь узнали, вы должны <…> претворить в жизнь", - добавил вице-премьер.

О "Большой перемене"

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения первых". С 2020 года он помогает школьникам и учащимся российских и зарубежных колледжей раскрывать свои таланты, получать поддержку наставников, находить друзей и единомышленников. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети".

С 27 июля в Международном детском центре "Артек" проходит финал конкурса по двумя категориям: среди школьников 5-7-х классов и старшеклассников из-за рубежа. В заключительном этапе принимают участие 700 российских учеников из 67 регионов России, из них победителями будут признаны 300 человек, которые отправятся на поезде в путешествие от Москвы до Владивостока и обратно, и более 200 школьников из порядка 30 стран, лучшие из которых получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах.