На первом этапе испытания на летном образце проходят без лопастей, сообщила пресс-служба Кизлярского электромеханического завода

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Наземные испытания первого летного образца вертолета АП-55 прошли в Кизляре. Об этом сообщает пресс-служба Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ).

"Кизлярский электромеханический завод начал наземные испытания первого летного образца вертолета АП-55", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на первом этапе испытания на летном образце проходят без лопастей, к концу этой недели намечена установка лопастей, проверка на вибрации, проверка датчиков навигационного комплекса.

"Следующий этап - подлеты и полет на малых высотах. Испытания стендового образца вертолета на заводе были начаты в октябре прошлого года. Все системы на стенде проверены и работают штатно, в ближайшее время мы увидим полет первого вертолета концерна КЭМЗ", - добавили в пресс-службе.