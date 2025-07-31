В министерстве энергетики региона сообщили, что это приводит к отключениям, снижению напряжения и нестабильной работе сети

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. 87 попыток незаконного вмешательства в работу энергосистем зафиксировано в Запорожской области за месяц. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики Запорожской области.

"За последний месяц зафиксировано 87 случаев незаконного вмешательства в работу объектов электроэнергетики, а также несколько возгораний под линиями электропередачи. Это приводит к отключениям, снижению напряжения и нестабильной работе сети", - говорится в сообщении.

На текущий момент энергосистема южных регионов работает в режиме высоких нагрузок в условиях максимального летнего потребления.

"Энергетики трудятся круглосуточно, чтобы восстановить стабильную работу системы. Однако не все повреждения заметны, а исключить их влияние на потребителей полностью невозможно", - отметили в министерстве.

Жителей региона призвали использовать регуляторы напряжения, чтобы обезопасить бытовую технику.