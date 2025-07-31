Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил, что некоторые производители коммерческого грузового транспорта предлагают оборудование грузовиков дополнительными приспособлениями, облегчающими доступ в кабину для людей с инвалидностью

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев ("Единая Россия") обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с просьбой рассмотреть возможность возвращения права управления грузовым и пассажирским транспортом ветеранам специальной военной операции (СВО) с инвалидностью. Текст писем есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письмах, некоторые участники СВО в ходе боевых действий получают ранения, приводящие к ампутации или тяжелым повреждениям конечностей. При этом для многих из них управление грузовым и пассажирским транспортом ранее являлось профессиональной деятельностью. В связи с этим, отмечает Киселев, вступающее в силу распоряжение правительства РФ, устанавливающее перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортом, лишает таких граждан возможности продолжать профессиональную деятельность из-за автоматического прекращения действия водительских прав категорий "С", "D" и "Е".

"Предлагаю рассмотреть вопрос о более индивидуальном подходе к сохранению у конкретной категории лиц (ветераны боевых действий) права на управление транспортным средством категорий "С", "D", "Е" (при наличии медицинских ограничений в виде ампутации или сильной деформации конечностей) путем прохождения ими практического экзамена по управлению транспортным средством для подтверждения навыков вождения с учетом полученных травм", - написал Киселев.

По его словам, существует достаточное количество качественных протезов, позволяющих эффективно компенсировать утраченные функции и безопасно управлять автомобилем. Кроме того, он отметил, что некоторые производители коммерческого грузового транспорта предлагают оборудование грузовиков дополнительными приспособлениями, облегчающими доступ в кабину для людей с инвалидностью.

"Мы должны дать шанс тем, кто, несмотря на полученные ранения, сохранил навыки и желание работать по профессии. Это вопрос не только социальной справедливости, но и эффективного использования профессионального потенциала наших ветеранов", - сказал Киселев ТАСС.