Авторами издания стали политики, общественники, политологи и историки из Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик, Крыма, Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Сербии

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Сборник аналитических статей "Диалог о миссии СВО: достоинство, честь и единство. II часть" об истоках возникновения украинского неонацизма и последствий его распространения в XXI веке презентовали в Геническе на базе Херсонского технического университета, передает корреспондент ТАСС. Авторами издания стали политики, общественники, политологи и историки из Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик, Крыма, Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Сербии.

Сборник составлен представителями клуба "Эльбрус - Новороссия" при поддержке управления информационной политики региона. Его тираж - 500 экземпляров - будет распространен среди образовательных и культурных учреждений Херсонской области. В основе издания - материалы конференций, которые прошли 5-6 декабря 2024 года и 24 января 2025 года в Геническе. Издание тематически разделено на четыре блока: "За что мы сражаемся", "Пропаганда и информационные войны", "Интеграция и восстановление Донбасса и Новороссии", "Неонацизм: идеология и современные проявления".

"В Херсонской области мы стремимся создать открытое пространство для диалога о миссии специальной военной операции, где звучат голоса очевидцев, исследователей и экспертов в сфере политологии, информационной политики и международных отношений. Особое внимание в нашей работе уделяется документированию преступлений украинского неонацизма и национализма, а также сохранению исторической памяти и противодействию попыткам исказить историю", - отметил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо в предисловии к сборнику.

Среди авторов издания - заместитель губернатора региона Татьяна Кузьмич, и.о. председателя правительства области Семен Машкауцан, его заместитель Сергей Черевко, председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, начальник управления информационной политики области Евгений Брыков, журналист и общественный деятель Александр Малькевич, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев, политтехнолог Алексей Кочетков, историк Дмитрий Жаворонков, волонтер Дмитрий Исаенко, а также ряд других экспертов и общественных деятелей. В издании также представлены работы международных экспертов, в том числе Гендиректора Центра геостратегических исследований в Белграде, председателя Центра евразийской безопасности Драганы Трифкович.

"Данную работу не планируется завершать. В планах на будущее - организовать аналогичные тематические конференции с экспертами, а затем подготовить корпус текстов для третьей части, где акцент будет сделан уже на полноценной интеграции Херсонской области в состав России, на собственно мирном времени и огромнейшем экономическом, туристическом, инвестиционном потенциале освобожденных регионов", - сообщил руководитель херсонского отделения клуба "Эльбрус - Новороссия", главный редактор сборника Алексей Лаврентьев.

"Диалог о миссии СВО"

Первый сборник статей "Диалог о миссии СВО: защита, свобода и патриотизм" вышел в свет в августе 2024 года. На его страницах общественные деятели Херсонщины и других регионов России внесли свой вклад в осмысление целей, задач и причин проведения специальной военной операции России на Украине. Проект вызвал интерес среди широкого круга читателей. Около тысячи экземпляров распространили по образовательным учреждениям Херсонской области, в школах, ссузах и вузах. Кроме того, экземпляры получила молодежь и общественные деятели из ДНР и ЛНР, Запорожской, Архангельской, Томской и Тюменской областей, а также Тувы и Карелии. Вторая часть сборника продолжает ранее начатую идеологическую линию и представляет более глубокий анализ возникновения украинского неонацизма и последствий его распространения в XXI столетии.