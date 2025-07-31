РКН направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla

Ведомство ранее ограничило доступ к сервису и рекомендовало использовать российские аналоги

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) направил запрос на удаление программного обеспечения Speedtest Ookla. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Speedtest и рекомендовал использовать российские аналоги. В ведомстве уточняли, что данные, собираемые Speedtest, могут использоваться для планирования и проведения атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий.

"Подведомственный Роскомнадзору Центр управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla", - говорится в сообщении.