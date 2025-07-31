Согласно документу, договоры о проверке счетчиков будут действовать до срока их истечения, а не до января 2026 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому договоры о проверке счетчиков воды, газа и электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будут действовать до срока их истечения, а не до января 2026 года. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменения касаются федеральных конституционных законов о принятии в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей. По действующему законодательству документы о проверке средств измерений - счетчиков воды, электроэнергии и газа, выданные госорганами Украины или органами указанных субъектов, действуют до 1 января 2026 года. Законопроектом предлагается установить, что эти документы будут действовать вплоть до истечения их срока действия.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действующее ограничение срока действия документов потребует прекращения с 2026 года применения всех счетчиков независимо от установленных для них интервалов между проверками, что напрямую коснется широких слоев населения. Как указали в кабмине, общие расходы физических и юридических лиц на внеочередную проверку приборов учета коммунальных услуг могут составить свыше 6 млрд рублей. Принятие законопроекта позволит не допустить дополнительную финансовую нагрузку на граждан и юрлиц и возможный рост социальной напряженности.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года.