По словам сенатора от Херсонской области, этой помощи хватает на несколько дней, но выдают только по одной коробке раз в месяц

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пожилые жители подконтрольного Киеву города Херсона сообщают о сокращении гуманитарной помощи от ООН, ее хватает всего на несколько дней, однако выдают только по одной коробке раз в месяц. Пенсии пожилых жителей города едва хватает на коммунальные услуги и медикаменты, сообщил ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Получил вести из Херсона. Гуманитарная помощь от ООН стала напоминать бутафорскую, говорят пенсионеры. Ее раздают в городе тем, кто старше 60 лет. По одной коробке на семью в месяц вне зависимости от того, сколько человек в семье. Если раньше на пару банок консервов, крупах и подсолнечном масле с мукой можно было хоть как про протянуть хотя бы неделю-две, говорят люди, то теперь гумпомощи хватает на несколько дней. И до следующего месяца люди живут впроголодь. Из того, чем ООН гуманитарно снабжает херсонцев, - консервированная фасоль, овсяные хлопья, паштет в баночках по 200 г, подсолнечное масло", - сказал Кастюкевич.

Он добавил, что многие жители города не получают пенсию, а те, кому удается добиться выплаты, тратят ее на оплату коммунальных услуг и очень дорогие медикаменты.

"Такое ощущение, делятся люди, что преступная киевская и местная власть делают все для того, чтобы стариков стало как можно меньше. Помощь разворовывается, даже не доходя до города. А если в результате преступного отношения к пенсионерам со стороны власти они умрут, в этом всегда можно обвинить Россию. Вот как считают люди в Херсоне. Гражданское население там теперь отлично понимает, что по факту находится под оккупацией у тех, кого раньше считали своими", - подытожил сенатор.