Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству напомнил также о надругательствах над памятниками выдающихся деятелей азербайджанской культуры

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Снос азербайджанской стороной памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе вызывает сожаление и глубокое неприятие. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Действия азербайджанской стороны стороны по демонтажу в Карабахе памятника Айвазовскому - выдающемуся русскому художнику с мировым именем - вызывают сожаление и глубокое неприятие", - указал он.

"Такие же чувства в свое время у меня вызывали надругательства над памятниками выдающихся деятелей азербайджанской культуры в Карабахе. И я также не скрываю этого", - добавил Швыдкой.

Швыдкой напомнил, что памятник Айвазовскому был установлен в 2021 г. при участии дислоцированного на тот момент в зоне нагорно-карабахского конфликта российского миротворческого контингента. "Российские миротворцы находились в регионе в соответствии с трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. Российская сторона никоим образом не была проинформирована о планах по сносу этого монумента работы российского скульптора народного художника Российской Федерации С.А. Щербакова", - отметил он.

Швыдкой подчеркнул, что если памятник Айвазовскому по какой-то причине не устраивал азербайджанскую сторону, Баку мог бы уведомить Москву о своем намерении его демонтировать. "Вопрос, уверен, был бы решен цивилизованным путем, например его переносом на российскую землю. Вместо этого - демонстративная недружественная акция в отношении России", - заметил он.

"С Азербайджаном, его народом, деятелями культуры меня связывают давние дружеские отношения. Тем печальнее, что именно мне приходится призывать к благоразумию и прекращению "войны с памятниками", "отмены" русской культуры. Эти деструктивные действия противоречат духу союзничества, партнерства и добрососедства между нашими странами и народами, - заключил Швыдкой. - Да и просто здравому смыслу".