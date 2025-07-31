Теперь уполномоченные органы смогут оформить объект через три месяца

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уполномоченные органы теперь смогут оформить в собственность бесхозяйные объекты жилищно-коммунального хозяйства через три месяца после постановки объекта на учет. Закон подписал президент России Владимир Путин.

До трех месяцев сокращается срок, по истечении которого уполномоченный орган может обратиться в суд с требованием о признании права собственности на бесхозяйную вещь в случае, если она является объектом, необходимым для водоотведения, обеспечения тепловой и электрической энергией, водой, газом, гидротехническим сооружением, автомобильной дорогой или объектом гражданской обороны. При этом в суд о признании права собственности на бесхозяйный линейный объект по истечении трех месяцев с постановки его на учет также смогут обратиться лица, обязанные осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов.

До вступления закона в силу органы имели право на признание собственности в отношении таких объектов только через год после постановки на учет такого объекта.