Срок исполнения установлен до 1 ноября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к ноябрю проработать вопрос о снижении "бумажной" нагрузки на школьных учителей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Подготовить и представить предложения по снижению административной нагрузки на педагогических работников общеобразовательных организаций, включая анализ форм отчетности и регламентов, с привлечением к обсуждению этого вопроса Рособрнадзора и педагогического сообщества", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ и Общероссийскому народному фронту.

Поручение дано по итогам прошедшего в июне заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Срок исполнения установлен до 1 ноября.