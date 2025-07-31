В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В городе 1 и 2 августа ожидаются грозы, ливни и град

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 1 и 2 августа из-за гроз, а также ожидающихся ливней и града. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"По инфоpмации Росгидpометцентpа, в Санкт-Петеpбуpге с 12 часов 1 августа и до 21 часа 2 августа объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с грозовой активностью. Местами ожидаются ливни, грозы, порывы ветра до 15 м/с. В дневные часы 2 августа местами возможен град", - сказано в сообщении.

30 июля в Петербурге был самый жаркий день 2025 года, температура воздуха повысилась до плюс 31,9 градуса. Тридцатиградусная жара ожидается в городе и в пятницу, 1 августа.

Днем 31 июля в Петербурге прошли кратковременные ливни с грозой. Как рассказали в пресс-службе "Водоканала", в Центральном районе за час выпало более 24 мм осадков с максимальной интенсивностью 15,6 мм за 20 минут, что более чем вдвое превышает норму. Некоторые городские СМИ и очевидцы в соцсетях сообщали о поваленных ветром деревьях, слабо закрепленных конструкциях и сорванных сетках строительных "лесов" в разных районах города.