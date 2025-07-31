По данным пресс-службы Министерства здравоохранения края, у пациента был "электрический шторм" в сердце

ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. Врачи санавиации и Пермского кардиодиспансера спасли 53-летнего пациента из Верещагино, который умер и ожил 418 раз из-за "электрического шторма" в сердце. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.

"В 2019 году мужчина перенес обширный инфаркт, образовавшийся рубец со временем привел к развитию тяжелой формы аритмии, что и потребовало имплантации дефибриллятора в марте этого года. Устройство рассчитано на пять лет работы, затем оно меняется на новое. Но, тестируя его в реанимации Верещагинской больницы, выяснилось, что заряд батареи исчерпан. Всего за четыре месяца был полностью израсходован его ресурс. Учитывая, что аппарат уже не работал, каждый новый приступ желудочковой тахикардии мог закончиться фатально, поскольку в этот момент гемодинамические показатели снижались до критических. Я согласовал с коллегами из санавиации срочный перевод пациента в Пермь", - рассказал заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца Пермского кардиодиспансера Сергей Кучеренко.

В середине июля мужчину в критическом состоянии доставили в Верещагинскую ЦРБ, а затем отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи (санавиации) Пермской краевой клинической больницы доставило в больницу аритмолога с оборудованием для тестирования имплантированного пациенту кардиовертера-дефибриллятора. Выяснилось, что за последнее время у пациента произошло 3,5 тыс. приступов и дефибриллятор сработал 418 раз. Бригада реаниматологов санавиации стабилизировала тяжелое состояние пациента и транспортировала его в кардиодиспансер. На следующий день мужчине заменили вышедший из строя дефибриллятор. Еще несколько дней потребовалось для подготовки ко второму этапу лечения - операции. Пациенту была проведена полная диагностика, консультации с узкими специалистами, тщательная оценка состояния всех органов и систем организма.

Как удалось спасти пациента

По словам врачей, единственным способом спасти пациенту жизнь являлась радиочастотная абляция - метод разрушения высокочастотным электрическим током очагов аритмии. Эта методика считается сложнейшим видом кардиохирургического лечения. Наибольший опыт ее использования накоплен в НМИЦ им. Мешалкина (Новосибирск) и НМИЦ им. Алмазова (Санкт-Петербург). Транспортировать пациента было невозможно, поэтому в Пермь из Новосибирска был приглашен кардиохирург Виталий Шабанов. Операцию совместно выполнили новосибирский эксперт и Сергей Кучеренко.

"Это самый сложный и опасный вид аритмии: желудочковую тахикардию называют "электрическим штормом" - сердце начинает судорожно сокращаться, в этот момент систолическое давление падает до 30-50 единиц", - сказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца НМИЦ им. Мешалкина Виталий Шабанов.

По данным специалистов, эффективность такого лечения можно оценить спустя несколько месяцев после адаптации пациента к новому состоянию его организма. Однако через день пациент из реанимации был переведен в общую палату.

"Это больно, иногда до потери сознания. Я дальше 10 м от дома отойти не мог. Скорую вызывали едва ли не каждый день. Но мне сказали, что это особенности заболевания и я терпел. Но когда тебя бьет током по несколько раз в день, ломаются душа и психика. <...> Сразу после операции я прямо почувствовал, что мне стало значительно лучше. Понимаю, что впереди еще предстоит научиться жить в новом для себя режиме, но главное - жить", - рассказал после операции пациент.

На этой неделе мужчину выписали из больницы, и он вместе с родственниками отправился домой в Верещагино. Однако, как говорят специалисты, такие пациенты находятся в группе риска и требуют постоянного динамического наблюдения и имплантированного кардиовертера-дефибриллятора.