В "Артек" доставили вечный огонь с Северного полюса

В пресс-службе центра уточнили, что огонь зажгли 1 июля во время специального рейса атомного ледокола "50 лет Победы"

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Символический Вечный огонь, зажженный на Северном полюсе участниками президентской программы "Время героев", торжественно передан в Международный детский центр "Артек". Об этом сообщила пресс-служба центра.

"Церемония передачи Вечного огня, зажженного на Северном полюсе участниками президентской программы "Время героев", прошла на финале конкурса "Большая перемена" для учеников 5-7-х классов и старшеклассников из зарубежных стран в Международном детском центре "Артек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что огонь был зажжен 1 июля во время специального рейса атомного ледокола "50 лет Победы".

"Вечный огонь, который зажгли наши Герои на Северном полюсе, символизирует память о тех, кто отдал жизнь ради мирного будущего Родины", - заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, чьи слова приводит пресс-служба.

Как указано в сообщении, маршрут "Вечного огня" включал Мастерскую управления "Сенеж" и форум "Территория смыслов". В "Артеке" огонь временно разместят на Мемориале Славы в честь 100-летия центра. Финальной точкой маршрута станет атомный город Десногорск в Смоленской области.

Организаторами акции выступили Росатом, Высшая школа госуправления РАНХиГС и платформа "Россия - страна возможностей".

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие, праздничные мероприятия проходят в России и за рубежом.